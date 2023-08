VIDÉO - Des pluies diluviennes en Chine, du jamais vu depuis 140 ans

Dans la région de Pékin et dans la province voisine du Hebei, au moins 20 morts et 19 disparus ont déjà été comptabilisés par les autorités. Selon un décompte des médias chinois, un total d'environ 127.000 personnes ont déjà été évacuées à Pékin (qui compte 22 millions d'habitants) et 847.400 dans le Hebei (74 millions d'habitants). Les inondations ont submergé des routes, emporté des voitures, fait s'écrouler des ponts ou encore coupé des voies de communication, prenant au piège certains habitants.