International : les Chinois, exaspérés, manifestent contre les confinements à répétition

C'est une insurrection historique. Dans la capitale, ce dimanche soir, des centaines d'habitants manifestent contre le régime. Entre leurs mains, pas de slogan, mais un papier blanc, symbole de la censure exercée par Pékin. En Chine, manifester est passible de prison à vie. La foule est vite cernée de policiers qui tentent de la disperser, mais sans succès. Plusieurs centaines de manifestants demandent la fin des tests de covid et revendiquent plus de liberté. On n'a pas vu ça depuis les manifestations de la place Tian'anmen en 1989.