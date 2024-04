VIDÉO - Guerre à Gaza : six mois après les attaques du Hamas, Benyamin Netanyahou sous pression en Israël

Il y a tout juste six mois, le 7 octobre, le Hamas perpétrait un raid meurtrier sur le sol israélien, tuant 1170 personnes et prenant des centaines d'otages. Montré du doigt pour ne pas l'avoir empêché, et pour ses décisions depuis, Benyamin Netanyahou est plus que jamais sous pression Ces derniers jours, des manifestations massives en Israël demandent sa démission.

Une nuit de colère, de tensions, 100.000 Israéliens dans les rues de Tel Aviv, c'est la plus grande mobilisation depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, il y a six mois, jour pour jour. Les manifestants, familles d'otages, opposants ou simples citoyens... tous réclament le départ du Premier ministre. Benyamin Netanyahou est accusé de ne pas avoir su protéger le pays lors de l'attaque, qui a fait plus de 1100 morts israéliens. Plus de 130 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza.

Pression de Washington

La guerre à Gaza est contestée aussi au niveau international. Même les États-Unis, jusque-là, soutien indéfectible d'Israël, appellent à un cessez-le-feu. Face à la menace américaine de réduire son aide militaire si rien n'est fait pour protéger les civils palestiniens, Netanyahou a promis l'ouverture de deux nouveaux couloirs humanitaires.

Si l'armée israélienne a annoncé ce dimanche son retrait du Sud de la bande de Gaza, après une offensive de plusieurs mois, elle a dans le même temps affirmé qu'elle comptait poursuivre sa guerre contre le Hamas. À Réïm, sur le site du festival où 260 personnes ont été tuées par des terroristes, un mémorial vient d'être dressé en hommage aux victimes.