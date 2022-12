Guerre en Ukraine : "Je reparlerai à Poutine", affirme Emmanuel Macron sur TF1

"Dans les prochaines semaines, il faudra aider l'Ukraine à résister, les Ukrainiens à tenir, continuer à aider militairement, éviter l'escalade et donc intervenir très précisément pour protéger les centrales et préparer le dialogue pour le jour où tout le monde reviendra autour de la table", a également détaillé le président alors que l'invasion russe en Ukraine, débutée le 24 février dernier, se poursuit. Il a toutefois précisé : "Il y a une chose qui dépend des Ukrainiens, c'est la question des frontières. Il y a une chose que nous devons préparer, et c'est aussi de cela que nous avons discuté avec le président Biden, c'est l'architecture de sécurité dans laquelle nous voulons vivre demain".

Emmanuel Macron a ainsi évoqué les craintes de la Russie concernant l'Otan, et la crainte de Vladimir Poutine que l'Alliance ne vienne jusqu'à ses portes. "Ce sujet fera partie des facteurs pour la paix, et donc il faut aussi le préparer : qu'est-ce qu'on est prêts à faire, comment nous protégeons nos alliés et les États membres, tout en donnant des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table ?" des négociations, a interrogé Emmanuel Macron.

"Ce qui se joue en Ukraine, ce sont des principes de la charte des Nations unis qui sont l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale", a encore rappelé Emmanuel Macron qui "croit en la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes". Le président a enfin assuré que la France allait continuer à livrer des armes à Kiev.