VIDÉO - François Hollande sur la guerre en Ukraine : "Vladimir Poutine peut perdre et doit perdre"

Mais les opinions publiques peuvent se lasser de cet engagement dans les mois à venir : en France, le prix de l'électricité et du gaz augmenteront de 15% en 2023. Pourtant, une victoire du dirigeant russe pourrait "changer notre vie", a assuré le prédécesseur d'Emmanuel Macron.

"Il faut lui infliger une défaite militaire, (...) cela nous prémunira contre tout recours à la force de la Russie à l'avenir, et surtout de la part d'autres puissances qui sont tentées aujourd'hui de ne plus respecter le droit international", a-t-il avancé. Craignant que Vladimir Poutine ne vise "d'autres territoires à envahir" s'il venait à conquérir l'Ukraine, il a signalé également que la Chine pourrait alors s'autoriser à lancer une offensive contre Taïwan. Les tensions actuelles entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne sont "pas sans lien" non plus avec la situation en Ukraine, a-t-il ajouté.