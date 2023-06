VIDÉO - En Ukraine, les soignants vivent un "traumatisme secondaire au travers de leurs patients"

Quelles traces le quotidien de la guerre en Ukraine laisse-t-il aux soignants ? À Lviv, à l'ouest du pays, où la vie est "quasi normale", les soignants sont "assez résilients : ce qu'ils veulent, c'est une vie normale", témoigne, ce vendredi 16 juin sur LCI, Maya Bizri, psychologue et oncologue. Ce qui ne les empêche pas d'être, comme les autres habitants, "toujours en appréhension", souligne-t-elle, dans la vidéo en tête de cet article.

En mars dernier, plus d'un an après le début de l'offensive russe en Ukraine, moment où "la cohésion du début de la guerre se relâchait et que l'on voyait apparaître des maladies mentales", la psychologue libanaise est partie à la rencontre de ces soignants avec l'ONG MedGlobal. Mandatée par le ministère ukrainien de la Santé, elle a proposé une formation aux professionnels d'un hôpital pour enfants atteints de cancers. Le but : prévenir des risques liés à leur santé mentale, à celle de leurs collègues, ainsi qu'à celle de leurs patients.