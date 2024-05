VIDÉO - Crise en Géorgie : "On ne musèle pas la société civile", affirme sur LCI la présidente Salomé Zourabichvili

Depuis plusieurs jours, la situation est tendue en Géorgie en raison d'un projet de loi très controversé concernant "l'influence étrangère". Opposée à cette loi jugée "pro-russe", la présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, répond ce vendredi en exclusivité à notre équipe.

Ce vendredi 3 mai, Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie, est l'invitée de LCI. Dans ce pays du Caucase, la situation est particulièrement tendue. Depuis le 9 avril, des milliers de manifestants descendent dans les rues pour protester contre le projet de loi très controversé sur "l'influence étrangère" voulu par le parti au pouvoir, Rêve géorgien. Celui-ci a en effet réintroduit ce texte, perçu comme une entrave aux aspirations de Tbilissi d'adhérer à l'Union européenne.

Ce projet, inspiré d'une législation russe qui prévoit d'exiger que toute ONG ou organisation médiatique recevant plus de 20% de son financement de l'étranger s'enregistre en tant qu'"organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère", a été accepté en deuxième lecture le 1ᵉʳ mai. Au micro de LCI, la présidente Salomé Zourabichvili veut croire dans la capacité de la rue à contrecarrer cette initiative : "Le veto est dans la rue et la rue dans ce pays n'est jamais impuissante. La population géorgienne est en train de dire non haut et fort à une loi qui est un duplicata de ce qu'a fait Poutine pour museler la société civile russe et il y est parvenu. On ne musèle pas la société civile géorgienne. Personne n'a réussi jusqu'à présent et ne réussira", assure-t-elle, anticipant "une épreuve longue". Une troisième et dernière lecture du texte aura lieu le 17 mai, avec l'objectif d'une entrée en vigueur dans les semaines qui suivent.

Une candidature à l'Union européenne menacée ?

En décembre dernier, l'Union européenne accordait à la Géorgie le statut de candidat officiel à l'UE en émettant des réserves quant à son adhésion. Elle avait estimé que Tbilissi devait d'abord mener des réformes de ses systèmes judiciaire et électoral, accroître la liberté de la presse ou encore limiter le pouvoir des oligarques. La cheffe de l'État géorgien, pro-Européenne convaincue, voit dans les manifestations qui secouent actuellement la capitale l'intérêt de la population pour l'Europe : "Je pense que c'est cela la force de la Géorgie : il y a une population qui est libre, qui pense, une jeunesse qui est absolument consciente de son avenir et de ce qu'il faut pour défendre cet avenir, qui est prête à défendre cet avenir. [...] Cette population va défendre son avenir européen. L'avenir européen de la Géorgie, c'est aussi celui de l'Europe près de ces frontières", comme elle l'explique.

Ces troubles surviennent à quelques mois d'élections législatives, en octobre, considérées comme un test important pour la démocratie dans cette ex-république soviétique habituée aux crises politiques. "Ce qui se joue en ce moment est déterminant. [...] Nous allons aller aux élections, nous allons gagner les élections qui seront un référendum pour l'Europe et il n'y fait aucun doute que les 80 % de la population géorgienne [...] vont voter pour l'Europe".