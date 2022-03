Invasion de l’Ukraine : les réfugiés arrivent par milliers en Pologne

Face à ce désarroi, c'est tout un pays qui se mobilise. Evelyna, hôtesse de l'air, est aussi bénévole, et elle voit la mobilisation s'intensifier, notamment via les réseaux sociaux. Sur son site, il y a un demi-million de bénévoles et des nouveaux arrivent chaque minute. Les Polonais jettent toutes leurs forces dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, une solidarité puissante qui est accompagnée d'une crainte, que dans cinq ou dix ans, la Pologne subisse le même sort que l'Ukraine.