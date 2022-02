Quelles sont les entreprises françaises présentes en Russie ?

Société Générale, présent via Rosbank, perdait 5,02% en Bourse, ce jeudi. La filiale génère plus de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires et paraît exposée. Mais son activité "est principalement locale et nous sommes confiants", a expliqué à l'AFP un responsable de la banque française. EDF, également présent en Russie, reste aussi confiant. Ce pays "n’est pas un partenaire important sur le plan économique", a affirmé Jean-Bernard Lévy, son PDG, cette semaine.

On trouve aussi le distributeur Auchan, qui emploie 41.000 collaborateurs, mais aussi Décathlon, Leroy Merlin et le groupe hôtelier Accor. Mais également l’entreprise Bonduelle et Alstom, qui a une participation de 20% dans le constructeur ferroviaire Transmashholding, et qui perdait 4,69% vers 9h10 ce jeudi.