VIDÉO - "Ici, je n'ai plus de finances" : la galère des ressortissants français pour quitter la Russie

S'ils sont Français, ils subissent malgré tout directement la répercussion des premières sanctions contre la Russie. Dimanche 27 février, le Quai d'Orsay a invité professionnels en mission, touristes et étudiants, de passage dans le pays, à le quitter expressément. Problème : les liaisons se font de plus en plus rares. Du fait de l'invasion de l'Ukraine, l'Union européenne a décidé d'interdire tout vol entre la Russie et les 27 États membres.