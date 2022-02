VIDÉO - Ukraine : fuir ou rester, la "décision compliquée" des Français de Kiev

Ce jeudi 24 février au matin, c’est l’incertitude pour tous les Français résidant en Ukraine. Le pays a fermé son espace aérien, quelques heures après le début de l'invasion russe. Les routes vers l’Union européenne sont donc complètement saturées. "Les routes sont extrêmement bouchées. Par temps normal, quand on franchit la frontière ukrainienne et polonaise, il faut cinq heures. Là, il y a des millions de véhicules", affirme un Français au 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Ceux qui, au contraire, ont décidé de rester se préparent au pire. "Hier, on est allés s’inscrire à la Croix-Rouge pour des formations de secourisme de guerre, ce n’est pas neutre non plus. Et on va rester ici. On va faire du bénévolat, du volontariat", a décidé un autre Français.