Invasion russe : contrôler toute l’Ukraine, l’objectif de Moscou

L'armée russe a intensifié ses frappes autour de Kiev, la capitale. À Irpin et Borozenka, des quartiers ont été dévastés par les bombes, au nord mais aussi au sud de l'Ukraine où les soldats russes continuent leur progression. La ville de Kherson est tombée aux mains des Russes. Et Odessa est désormais menacée. Quant à la ville de Kharkiv à l'est, elle continue de résister malgré les bombardements à répétition.