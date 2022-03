Invasion russe en Ukraine : la bataille stratégique pour Marioupol

À Marioupol, il y a beaucoup d'immeubles et d'habitations et les soldats ukrainiens ont placé leurs blindés au cœur de ces zones, à côté des écoles et les parcs. Ça complique beaucoup nos opérations militaires", évoque un séparatiste pro-russe. En attendant, des centaines de miliciens pro-russes, des civils mobilisés convergent vers Marioupol. Ils savent que la ville sera dure à prendre.