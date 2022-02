Invasion russe en Ukraine : la stratégie de l'OTAN face à Poutine

En somme, c'est le principe d'un pour tous et tous pour un entre les membres de l'Alliance. Or, l'Ukraine n'appartient pas à l'OTAN. À ses frontières dans les pays membres, les alliés ont annoncé des renforts. La France en Estonie et en Roumanie. Les Américains seront entre autres plus nombreux en Allemagne. Sur le front est, on voit la présence des militaires allemands, britanniques, italiens notamment. Selon Patrick Martin-Genier, spécialiste des questions européennes et internationales, l'objectif de l'OTAN est de dissuader Vladimir Poutine de lancer une attaque contre l'Europe, donc, assurer avant tout la sécurité des Européens.