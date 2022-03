Invasion russe : l’émotion du départ pour les Français d’Ukraine

Deux minibus jaunes ont été affrétés par l'ambassade de France. Mais soudain, un autre groupe se présente, des Français et des employés ukrainiens de la France, invités aussi à partir. Il n'y a donc pas assez de place. Et le ton monte entre les voyageurs. Il faut faire des choix déchirants. La priorité est donnée aux ressortissants français et aux mineurs. 25 personnes sont autorisées à partir dont trois Ukrainiens en larmes. Leur parent reste sur place. Une famille de plus séparée par la guerre.