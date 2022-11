VIDÉO - Iran : après 50 jours de manifestations, le mouvement de contestation semble s'intensifier

Quant aux revendications, elles ne portent plus seulement les droits des femmes, selon un militant que nous avons joint par téléphone. "La peur a disparu, et on sait exactement pourquoi on fait cela", explique-t-il, "on veut que l'Iran soit un pays libre et démocratique, le plus vite possible". Les manifestants s'en prennent même aux effigies du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, omniprésentes dans le paysage visuel des Iraniens. Des gestes lourdement sanctionnés en temps normal, et qui se multiplient. Les insurgés défient aussi directement les mollahs, ces chefs religieux jusqu’ici intouchables.