EN BREF - Attaque sans précédent de l'Iran contre Israël : 24 heures sous haute tension

L'Iran a mené une attaque massive et inédite contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche, laissant craindre un embrasement du Moyen-Orient. Voici l'essentiel des informations à retenir 24 heures plus tard.

Un assaut sans précédent. Pour la première fois depuis la révolution de 1979, l'Iran a lancé samedi 13 avril une attaque directe contre Israël, mettant à exécution sa menace de représailles aux frappes israéliennes contre son consulat à Damas (Syrie) douze jours plus tôt.

Que s'est-il passé ?

• L'Iran a envoyé dans la nuit "un essaim de 300 drones tueurs, des missiles balistiques et des missiles de croisière", selon le bilan fourni par le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. Des projectiles qui ont causé "des dégâts mineurs" dans la base aérienne de Nevatim et grièvement blessé une fillette de 7 ans, originaire d'une communauté bédouine.

• L'État hébreu, qui assure avoir intercepté "99% des tirs" de la République islamique et des "proxys" iraniens (le Hezbollah libanais et les Houthis yéménites), a pu compter sur le soutien de ses alliés, citant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et "d'autres pays".

• Selon nos informations, l'aide de la France a été fournie indirectement après le survol par des drones iraniens de certaines bases régionales de l'armée française, présente aux Émirats arabes unis, en Jordanie et en Irak. De "l'autodéfense" grâce à des "moyens" de protection antiaérienne, précise une source militaire.

À quoi s'attendre ?

• Condamnée par la plupart des pays occidentaux, l'attaque iranienne a provoqué la stupeur de la communauté internationale et de multiples appels à la retenue par crainte d'un embrasement. "Nous ne voulons pas d'une guerre étendue avec l'Iran", a souligné le porte-parole américain John Kirby. Les États-Unis ont d'ailleurs prévenu qu'ils ne participeraient pas à d'éventuelles représailles israéliennes.

• Jugée quasi inévitable par les spécialistes, la riposte d'Israël apparaît des plus risquées, alors que l'Iran menace déjà d'une réaction "bien plus forte" en cas de "comportement imprudent". Selon son ampleur, la réponse israélienne pourrait déstabiliser encore davantage un Moyen-Orient au bord du chaos.