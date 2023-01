Iran : après l'exécution d'un Irano-Britannique, les détenus français en danger ?

De son côté, le président français Emmanuel Macron a fustigé sur Twitter "un acte odieux et barbare", dénonçant "la trop longue liste des victimes de la répression et de la peine de mort en Iran". En s'en prenant à des binationaux, Téhéran a franchi un cap. La France devrait-elle craindre pour ses propres ressortissants ? "Non seulement la France, mais aussi tous les pays du monde, ont leurs raisons de s'inquiéter par rapport à ce qu'il se passe en Iran", estime Mahnaz Shilari.

Le chargé d'affaires de l'ambassade d'Iran à Paris a été convoqué au Quai d'Orsay. Quelques semaines auparavant, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna avait déjà fait part de ses inquiétudes au sujet des sept Français ou Franco-Iraniens actuellement détenus par Téhéran.