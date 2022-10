Iran : la jeunesse ne cède rien

Ce week-end, le président iranien pensait arriver en terrain conquis dans cette université plutôt religieuse. Mais les élèves urbains très éduqués sont révoltés. Comme nous le confirme une étudiante, jointe par téléphone. "Cela fait plus de 30 ans que ce régime nous fait souffrir. On n'en peut plus, on veut juste en finir", lance-t-elle. En Iran, la mort de Masha Amini, a réveillé la colère d'une jeunesse oubliée.