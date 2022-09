Iran : les manifestations contre le régime font au moins 35 morts

Pour freiner la contestation, le gouvernement a coupé Internet dans le pays. Vendredi, il y a aussi eu plusieurs contre-manifestations. Elles ont été organisées par le pouvoir, d'après les journalistes. Ici, les manifestants soutiennent les autorités et défilent en invectivant les vieux ennemis : Israël et les États-Unis. Le discours habituel du pouvoir qui n'arrive pas à couvrir celui des contestataires. Les opposants ne remettent plus le voile en question, mais tout le régime. Ils l'assurent, il ne s'arrêteront qu'une fois le régime en place renversé.