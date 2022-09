VIDÉO - Iran : des femmes brûlent leur voile sous les acclamations de la foule

Les Iraniens ne décolèrent pas, après la mort, samedi 17 septembre, de Mahsa Amani. Avant son décès, la jeune femme de 22 ans a été arrêtée et détenue par la police des mœurs en Iran pour "port de vêtements inappropriés". Après que des vidéos de femmes se coupant les cheveux en protestation ont fait le tour des réseaux sociaux, de nouvelles images deviennent virales depuis mardi soir.

Partagée par la journaliste et activiste Iranienne Masih Alinejad, on voit dans cette vidéo une scène de liesse, la nuit, où des dizaines de personnes sont réunies en cercle autour d'un grand feu. Au centre, une femme danse, voile à la main et cheveux détachés, avant de jeter son foulard dans les flammes, sous les acclamations la foule. Elle est suivie par d'autres femmes, qui l'imitent. Des actes illégaux en Iran, où le port du voile est obligatoire pour les femmes.