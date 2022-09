Dans la rue, les cheveux libres : les dernières images de l'Iranienne Hadis Nafaji, tuée de six balles

D’après la journaliste et activiste iranienne Masih Alinejad, la jeune femme est décédée après avoir reçu six balles dans le visage, le cou et la poitrine. Elle s’apprêtait à aller manifester dans le centre de Karaj, une ville située à l’ouest de Téhéran. Dans une vidéo, il est possible de voir des femmes pleurer et se recueillir autour d’une portrait de la jeune manifestante.