Iran : condamné pour espionnage, un Irano-Britannique exécuté par pendaison

Téhéran est de nouveau passé à l'acte. Alireza Akbari, un Irano-Britannique, a été exécuté par pendaison, a annoncé l'agence de l'Autorité judiciaire iranienne, samedi 14 janvier. Cet ancien haut responsable de la défense iranienne, âgé de 61 ans, avait été condamné, trois jours plus tôt, pour "corruption sur Terre et pour atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements" au Royaume-Uni. La justice iranienne l'avait présenté comme ayant été un "espion clé" pour le "Secret intelligence service" britannique (SIS) en raison de "l'importance de sa position".

Les médias officiels iraniens avaient rapporté, jeudi 12 janvier, qu'il avait occupé des postes haut placés dans l'appareil sécuritaire et de défense. Selon l'agence de presse IRNA, il était un ancien combattant de la guerre entre l'Iran et l'Irak (1980-1988) avant d'occuper des postes importants, comme "vice-ministre de la Défense pour les Affaires étrangères", chef d'une unité dans un centre de recherche ministériel, "conseiller pour le commandant de la Marine", entre autres. Il avait aussi travaillé au sein du "secrétariat du Conseil national suprême de la sécurité", avant d'être arrêté entre mars 2019 et mars 2020.