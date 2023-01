VIDÉO - "On est terrifiés" : les proches de sept Français détenus en Iran donnent de la voix

Malgré les contre-indications du Quai d’Orsay, Jean-Michel Arnaud a décidé de révéler l’identité de son fils, incarcéré douze jours après le début des contestations en Iran. "On a décidé de lever l’anonymat il y a 48 heures parce qu’il nous a semblé utile de faire passer le message à la population. On se sentait très isolés", explique le père de Louis Arnaud, arrêté le 28 septembre.

Lorsqu’ils ont été arrêtés, la plupart de ces Français étaient en vacances : Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, Benjamin Brière et Louis Arnaud. Bernard Phelan et la franco-iranienne Fariba Abdelkhah voyageaient pour leur activité. "On a tous essayé le silence en espérant que les choses s’arrangent. On voit bien que la stratégie n’a pas fonctionné, on n’a rien de concret depuis tout ce temps donc maintenant, on élève notre voix, on voit bien qu’on est soutenus", affirme Blandine Brière, la sœur de Benjamin Brière, arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d’emprisonnement pour espionnage. Les détenus "sont à bout de souffle, ils sont affaiblis psychologiquement, physiquement, sans perspective", a-t-elle aussi déclaré auprès de l’AFP.