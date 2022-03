Irpin : fuir à tout prix

Il y a aussi d'autres personnes qui attendent ici et viennent parfois de toute l'Ukraine. Ils espèrent y retrouver des proches. Un monsieur par exemple nous disait plus tôt qu'il était sans nouvelle de sa fille depuis plus de deux jours alors que son mari avait été tué. Beaucoup viennent pour se renseigner et voir s'ils reconnaissent des visages.