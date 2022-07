Irpin : ils vivent dans des wagons, LCI raconte

Avant la guerre, Mila et son fils Vlad occupaient un appartement dans un immeuble, détruit par les Russes. Aujourd’hui, ils logent dans les sept wagons fournis par les autorités ukrainiennes. D’autres familles, qui ont aussi tout perdu dans les bombardements, vivent avec eux. "Nous sommes bien ici, même si nous n’avons plus rien", dit Mila. La nourriture est livrée trois fois par jour. Il y a même un wagon sanitaire avec une buanderie et des cabines de douche.