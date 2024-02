VIDÉO - Islande : les images de la spectaculaire éruption volcanique, la troisième en deux mois

Une nouvelle éruption volcanique touche jeudi la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l'Islande. C'est la troisième depuis le 18 décembre, le niveau d'alerte ayant été relevé en raison d'un risque de rupture d'une importante canalisation d'eau.

Depuis tôt ce matin, des coulées de lave rouge orangé accompagnées d'un nuage de fumée s'élèvent d'une fissure longue d'environ trois kilomètres, visible depuis la capitale Reykjavik. La Protection civile a déclaré l'état d'urgence en début d'après-midi après que la coulée de lave a recouvert et fait exploser une canalisation alimentant en eau chaude la péninsule de Reykjanes.

"La menace n'est pas immédiate, mais la lave coule vers le nord et vers l'ouest, ce qui signifie qu'elle se déplace lentement vers la route. Si elle dépasse ou coupe la route, alors nous pouvons faire confiance au mur pour nous protéger", explique Ari Trausti Gudmundsson, expert géophysicien, dans le sujet en tête de cet article.

Une éruption à environ 40 km au sud-ouest de Reykjavik

Quelque 28.000 personnes vivent dans cette région, située dans le sud de la péninsule, l'une des plus peuplées d'Islande, et dont l'alimentation en électricité et en eau provient de la centrale géothermique de Svartsengi.

Selon les autorités, l'alimentation en eau chaude de cette région repose désormais uniquement sur l'eau stockée dans les réservoirs. Ces réservoirs permettent de tenir trois à six heures habituellement, possiblement de six à 12 heures en cas de mesures d'économie.

L'éruption est survenue à environ 40 km au sud-ouest de Reykjavik, dans la même zone que les précédentes survenues le 18 décembre et le 14 janvier près de la ville de Grindavik, dont les 4.000 habitants ont été évacués le 11 novembre.