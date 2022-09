Islande : une énergie gratuite... et un bilan carbone désastreux

Cette usine ne se contente pas de collecter, à quelque 2 000 mètres sous terre, de l'eau chaude et de la boue, pour produire de l'énergie. Mais elle capture également le gaz carbonique et le transforme en pierre. C'est un procédé unique au monde. Et comme souvent, en Islande, la nature sert d'exemple au monde, cela s'appelle le Biomimétisme. À lui seul, le sous-sol islandais pourrait stocker sous forme de cailloux, l'équivalent d'une dizaine d'années d'émissions de carbone. Mais ce procédé, qui permet de stocker quelque quinze mille tonnes de CO2 par an, est aussi très critiqué, pour sa grande consommation en eau.