VIDÉO - "C'est incroyable !" : en Islande, des spectateurs ébahis par l'impressionnante éruption d'un volcan

En Islande, l'éruption d'un volcan a provoqué d'énormes coulées de lave, sur au moins trois kilomètres. Les autorités redoutent que la ville de Grindavík soit touchée par les tonnes de magma qui s'écoulent au sud de l'Islande. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Des rivières de lave, sur au moins trois kilomètres. L'éruption du volcan Fagradalsfjall, en cours depuis la nuit de lundi à mardi, donne l'image d'une muraille de feu, sortie du sol, qui crache du magma jusqu'à trente mètres de haut. Depuis plusieurs semaines, l'activité sismique était très intense dans le sud de l'Islande.

Dans la région, tout le monde se préparait à une éruption : la ville de Grindavík avait été évacuée en novembre en raison du risque imminent lié au volcan voisin. La projection de magma a été filmée la nuit dernière. D'impressionnantes images, visibles dans le reportage vidéo à retrouver en tête de cet article, montrent le choc de l'éruption.

"L'impression que la moitié de la péninsule est noyée sous les flammes"

Sur l'île, les touristes présents dans la région ne voulaient manquer le spectacle pour rien au monde. "C'est incroyable ! Nous sommes un peu loin, mais on voit quand même de la lave jaillir, souligne l'un d'eux dans le reportage vidéo à retrouver en tête de cet article. C'est une chance unique d'être là, on voulait surtout pas manquer ce moment." Ael Kermarec est guide touristique en Islande depuis quatre ans. Passionné de volcans, il était encore ce soir aux premières loges pour savourer cet événement unique.

"On a l'impression d'avoir la moitié de la péninsule qui est noyée dans les flammes, indique le spécialiste. On a ce mur de lave qui s'étire sur trois ou quatre kilomètres, avec des fontaines. Quand on voit l'échelle, on peut imaginer que la lave est montée jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, peut-être une centaine." Depuis lundi soir, un hélicoptère surveille la zone. À bord ? Des scientifiques analysent l'évolution des coulées de lave. Pour l'instant, elles s'élèvent à l'est de la fissure, mais les autorités redoutent qu'elles se dirigent vers le village côtier de Grindavík, à trois kilomètres au sud de la rampe de lave.

L'équipe de TF1 vient tout juste d'arriver dans le périmètre de sécurité. S'il n'y a pas de danger avéré pour l'instant, la police a tout de même fermé toutes les routes de la région et prévenu qu'elles le resteraient ces prochains jours. Les autorités veulent limiter les risques, à la fois pour les autorités, mais aussi pour les étrangers présents dans la région.

Pour le moment, aucune perturbation n'est à prévoir sur le trafic aérien. D'après l'institut météorologique islandais, la puissance de l'éruption semblait nettement diminuer ces dernières heures.