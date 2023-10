VIDÉO - "Israël a le devoir de riposter" : Joe Biden affiche son soutien après l'attaque du Hamas

À l'heure où Israël multiplie les frappes contre Gaza et a imposé un "siège total" à l'enclave, le démocrate de 80 ans, sans appeler explicitement à une quelconque réserve, a déclaré : "Des démocraties telles qu'Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus en sécurité quand elles agissent conformément au droit". Son conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a par la suite dit que Washington n'avait pas l'intention d'établir des "lignes rouges" à ne pas franchir par les forces israéliennes.