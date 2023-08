Israël : des milliers de manifestants à nouveau dans la rue contre la réforme judiciaire décriée de Netanyahu

Le processus législatif est actuellement en suspens en raison des vacances d'été du Parlement, Benjamin Netanyahu s'étant engagé à être ouvert aux négociations sur les étapes futures. Les manifestations ont été soutenues par des opposants politiques, des groupes laïques et religieux, des cols bleus et des travailleurs du secteur technologique, des militants pacifistes et des réservistes militaires. Ces mois de manifestations, dont certaines en soutien au gouvernement, ont fait craindre une aggravation des fractures au sein de la société israélienne.