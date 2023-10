Guerre Israël-Hamas : l'armée israélienne ordonne le "siège complet" de la bande de Gaza

Depuis le début des affrontements, plus de 1100 morts ont été comptabilisés au total, selon les bilans officiels de part et d'autre. Plus de 700 Israéliens ont été tués en un peu plus de 48 heures et 2150 blessés, d'après un nouveau bilan de l'armée publié lundi matin. Côté palestinien, les autorités locales ont annoncé que 560 personnes avaient été tuées.

Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont déclenché cette opération et tiré plus de 5000 roquettes vers Israël pour "mettre fin aux crimes de l'occupation". Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a annexé la partie orientale de Jérusalem, et impose un blocus à Gaza depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2007.