Au moins huit morts dans des frappes israéliennes sur l’ambassade d’Iran en Syrie

Des frappes israéliennes près de l'ambassade d'Iran à Damas ont fait au moins huit morts. Un bâtiment de l'ambassade iranienne de la capitale syrienne a été touché. Un commandant et plusieurs membres des Gardiens de la révolution iranienne font partie des victimes.

Des frappes israéliennes ont touché ce lundi le consulat iranien à Damas, a rapporté un média d’État. Une ONG fait état de huit morts dans ce raid sans précédent. "Les frappes israéliennes ont visé un bâtiment dans le quartier de Mazzeh à Damas", une zone huppée, qui comprend des ambassades, a indiqué l'agence de presse officielle syrienne Sana. Elle a ajouté que "les systèmes de défense aérienne [avaient] attaqué des cibles ennemies dans les environs" de la capitale.

Des Gardiens de la révolution visés par les frappes ?

Un média d’État iranien a confirmé qu'une frappe israélienne a détruit une annexe de l'ambassade d'Iran en Syrie. L’observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état de huit morts dans ce raid, dont un commandant et cinq membres des Gardiens de la révolution d'Iran, ainsi que deux conseillers. L'OSDH précise que le gradé iranien est "un haut responsable ayant servi de chef de la Force Qods pour la Syrie et le Liban", une unité d'élite iranienne chargée des opérations extérieures.

Un média iranien a par la suite confirmé partiellement cette information, en annonçant la mort "d'au moins cinq Gardiens de la révolution". Présent sur les lieux, et interrogé par un média d'État iranien, l'ambassadeur iranien à Damas a assuré que ce sont des chasseurs F35 israéliens qui ont tiré six missiles sur le bâtiment.

Un correspondant de l'AFP sur place a confirmé que le bâtiment annexe de l'ambassade avait été entièrement détruit par la frappe. Un constat que semblent confirmer les photos fournies par l'AFP, qui montrent le bâtiment réduit à l'état de ruine. Des dizaines d'hommes sont rassemblées en face des lieux, et au moins une ambulance est sur le site.

Il s'agit du cinquième raid en huit jours ayant visé la Syrie, où l'Iran et ses alliés soutiennent le pouvoir de Bachar al-Assad. Les frappes se sont intensifiées depuis le début le 7 octobre de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, un allié du Hezbollah et de l'Iran, ennemis d'Israël.