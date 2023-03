VIDÉO - Manifestations en Israël : une foule immense à Tel-Aviv après le limogeage du ministre de la Défense

Après l'annonce du limogeage dimanche par Benjamin Netanyahu, des milliers de manifestants ont convergé, selon la police, vers la rue Kaplan dans le centre de Tel-Aviv. Des manifestants ont incendié des pneus dimanche soir, d'autres brulant un canapé et du bois ou bloquant une autoroute. Munis de drapeaux bleu et blanc, des manifestants ont aussi scandé des slogans comme "Bibi dégage !", reprenant le surnom de Benjamin Netanyahu.

"De plus en plus d'Israéliens se réveillent", avait estimé Josh Drill samedi soir, un porte-parole d'un des mouvements de protestation, dit "des parapluies". "Nous n'allons pas vivre dans une dictature", a déclaré à l'AFP ce jeune de 26 ans. D'autres rassemblements spontanés ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem ainsi que dans d'autres villes du pays comme à Haïfa (nord) et à Beer Sheva (sud), selon les médias locaux.