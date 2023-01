Conflit israélo-palestinien : tirs de roquettes, raids... pourquoi ce regain de tensions ?

Chef du Likoud, le grand parti de la droite israélienne, et détenteur du record de longévité à la tête du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu a été chassé du pouvoir en 2021 par une coalition électorale hétéroclite. Sauf que celle-ci aura tenu moins d'un an : le 29 décembre dernier, "Bibi" a retrouvé la tête du pays. Et a formé un gouvernement alliant des partis de droite, d'extrême droite et ultraorthodoxes juifs.

Beaucoup d'Israéliens refusent cette ultra droitisation du pouvoir : environ 80.000 d'entre eux ont battu le pavé il y a deux semaines à Tel Aviv pour clamer leur refus de la politique de cette coalition.