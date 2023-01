Conflit israélo-palestinien : la crainte d'un embrasement après plusieurs attaques

La crainte d'un embrasement du conflit israélo-palestinien n'a jamais été aussi grande depuis quinze ans. C'est le résultat de ces derniers jours de violence entre Israël et le peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Jeudi, l'armée israélienne mène un raid dans un camp de réfugiés à la recherche d'activistes islamistes, neuf Palestiniens sont tués. Le jour même, leurs corps sont portés en martyre. Pendant la nuit, il y a eu des échanges de tirs entre les deux camps et hier soir, après l'attentat mené à Jérusalem, les Palestiniens de la bande de Gaza ont célébré.