Trois policiers blessés dans une attaque à Jérusalem, l'assaillant tué

Ce jeudi, trois policiers israéliens ont été blessés dans une attaque dans la Vieille Ville de Jérusalem, ont annoncé les autorités. L'assaillant a été tué. Interpellé par les forces israéliennes, un "suspect" non identifié dans l'immédiat "a sorti un couteau et a poignardé un officier", a indiqué la police dans un communiqué. "Du fait de cette attaque au couteau, trois officiers de police ont été blessés" au total, selon la même source. Des policiers ont ouvert le feu et "neutralisé" l'assaillant. Son décès a par la suite été constaté, a précisé la police.

Deux des blessés, dans un état stable, ont été traités à l'hôpital Shaare Zedek. "L'un d'eux souffrait de coups de couteau dans le torse tandis que l'autre avait des blessures par balles dans la jambe", selon cette source.