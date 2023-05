VIDÉO - Italie : à Venise, le mystère des eaux du Grand Canal qui virent au vert fluo

Une surprise de taille attendait les gondoles vénitiennes ce dimanche. Un tronçon du Grand Canal de la ville a viré au vert fluorescent, ce qui a mené la police italienne à ouvrir une enquête. Elle soupçonne des militants écologistes d'être derrière cet étrange phénomène, dont les images impressionnantes sont à retrouver dans la vidéo en tête d'article. L'incident n'a pas été revendiqué pour l'heure.

Le changement de couleur a été repéré près du pont du Rialto et signalé par des habitants, a indiqué le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, sur Twitter. "Le préfet a convoqué une réunion urgente avec la police pour enquêter sur l'origine du liquide", a-t-il ajouté. Sur de nombreuses photos et vidéos relayées sur les réseaux sociaux, l'on aperçoit touristes et promeneurs se grouper sur les rives, pour observer ce paysage devenu surréaliste.