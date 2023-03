VIDÉO - Des moutons déployés à Pompéi pour raviver les sites antiques

Pompéi était réputée pour son vin, qui était exporté à travers la Méditerranée. Mais la ville a été détruite par la célèbre éruption du Vésuve en 79 après JC. Les ruines ont finalement été découvertes au XVIe siècle. Ce n'est qu'à la fin des années 1800 que les vignobles ont été retrouvés, ensevelis sous plusieurs mètres de cendre.

De nos jours, le site produit de nouveau du vin, mais les autorités s'apprêtent à signer un partenariat dans le but de faire revivre des vignobles plus anciens et d'en planter de nouveaux.