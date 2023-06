Soirées "Bunga Bunga", "Rubygate", fraude fiscale… Silvio Berlusconi, une vie sulfureuse marquée par les scandales

Adulé par les uns, haï par les autres. L'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi est décédé ce lundi 12 juin à l'âge de 86 ans. L'homme d'affaires et de télévision a marqué l'Italie par sa longévité politique exceptionnelle, étirée sur plusieurs décennies, qui lui valut le surnom de "l'immortel". Mais aussi par ses frasques, démêlés judiciaires et nombreuses polémiques qui ont émaillé son parcours et terni son image dans le pays comme à l'étranger, sans le décourager de constamment revenir sur le devant de la scène.

Premier ministre à trois reprises entre 1994 et 2011, il était sénateur et président de son parti de droite, Forza Italia, un partenaire mineur du gouvernement de coalition de la Première ministre d'extrême droite Giorgia Meloni. Et ce, malgré une interminable saga judiciaire au cœur de laquelle il s'était retrouvé au fil des décennies, dans différents dossiers, et qui s'est soldée dans la quasi-totalité des procès par des acquittements définitifs ou des prescriptions. L'homme politique controversé avait d'ailleurs toujours clamé son innocence, s'estimant victime d'un acharnement judiciaire fomenté par des magistrats de gauche à des fins politiques. Selon Radio France, il a essuyé plus de 36 procès tout au long de sa carrière.