VIDÉO - Intactes après 2000 ans dans la boue : l’exceptionnelle découverte de statues antiques en Italie

Les étrusques sont un peuple qui a précédé les Romains. Au IVe siècle, le site a été condamné. Les colonnes ont été abattues et déposées au-dessus du bassin comme un couvercle. Cela explique l’excellent état de conservation du bronze, dû aussi en grande partie aux propriétés de l’eau qui s’écoule ici à 41°C. "Les statues sont de deux types différents : celles du culte qui représentent les divinités et celles qui représentent les dons offerts par les fidèles avec des inscriptions. Ce sont les noms de ceux qui les ont dédiées à la source. La provenance du bronze, c’est aujourd’hui la plus grande interrogation que l’on a", déclare Jacopo Tabolli.

Très peu de statues antiques en bronze sont connues. Elles ont été perdues, dispersées ou fondues au fil des siècles. Ces rares découvertes devraient retourner à San Casciano dei Bagni. Un musée leur sera attribué.