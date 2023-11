VIDÉO - Italie : les images impressionnantes de Milan sous les eaux

"On a dû fermer le marché central. Il va y avoir des gros travaux dans la zone. On n'avait pas vu de telles inondations depuis 2014. Il va falloir construire de nouveaux bassins de rétention", explique Marco Granelli, employé au service de sécurité de Milan. Cent cinquante kilomètres plus au sud, un pont a cédé. La ville de Parme est aussi menacée par les eaux. L’inondation est finalement de courte durée, 300 personnes ont dû être évacuées. Demain, c’est la ville de Vérone qui sera exposée à ces intempéries exceptionnelles.