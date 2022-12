Italie : les nouveaux rois du pétrole à Basilicate

Située au sud de l'Italie, cette région peut se permettre d'offrir le gaz car il est extrait sur ses terres. Gaz, pétrole... La région rassemble les plus grands gisements terrestres d'Europe. La vallée compte au total 24 puits d'extraction. Depuis plus de 20 ans, elle prélève 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les précieux hydrocarbures enfouis à plus de trois kilomètres de profondeur. Chaque jour, l'usine expédie 50.000 barils de bruts et 2,7 millions de mètres cubes de gaz prêts à être utilisés.