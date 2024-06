Dans les Pouilles, au sud-est de l'Italie, on y cultive l’olivier depuis des millénaires. Actuellement, il y en a 15 par habitant. Malheureusement, tous sont menacés par la progression d’une bactérie.

En ouverture de ce sujet, vous pouvez voir "le vieillard", un olivier avec 3000 ans au compteur. Vous pouvez aussi voir "la soucoupe", à l’écorce recouverte de sculpture, ou encore "l’immortel" sorti de terre à l’apogée de l’empire romain. Dans la plaine des oliviers millénaires, Corradio Rodio, propriétaire de la Masseria Brancati, veille sur 800 d’entre eux. Il connaît leur secret de longévité. "L'olivier, pour se prémunir de la sécheresse, pompe et stocke l'eau dans des petites poches, comme des mamelles. On peut comparer ça aux bosses des dromadaires. Quand il pleut beaucoup, il y stocke l'eau et les minéraux et l'été, il y puise ce dont il a besoin. C'est pourquoi ces oliviers peuvent survivre 3-4 mois sans une seule goutte d'eau", nous explique-t-il.

Ces arbres n’ont jamais cessé de donner des fruits. Avant l’ère romaine, déjà, on produisait déjà dans le pressoir dans lequel nous nous sommes rendus, à l’abri des regards. "C'était très important de rester caché. L'entrée était étroite, masquée par des branchages et impossible à trouver. Parce que l'huile d'olive a toujours été très précieuse, on l'a toujours surnommé : or liquide, or vert, or jaune. Il est toujours question d'or quand on parle d'huile d'olive", nous raconte Corradio Rodio.

Ce patrimoine plurimillénaire est aujourd’hui en danger. Depuis 2013, une bactérie ravage les oliviers des Pouilles. La Xylella fastidiosa assèche les plantes. Elle a déjà anéanti 21 millions d’arbres, un tiers des oliviers de la région, et gagne chaque année du terrain.

Paul Bernie, un Anglais installé à Ostuni, est inquiet de voir la maladie s’approcher de son oliveraie. Pour sauver ces patriarches, il n’y a qu’une solution, il faut élaguer un maximum de branche avant de procéder à la greffe d’une variété d’olivier résistante à la bactérie.