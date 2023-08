VIDÉO - Sardaigne : l’accès à l’une des plus belles plages du monde désormais limité

Une parfaite carte postale. Dans la commune de Stintino, dans le nord de la Sardaigne (Italie), se trouve l'une des plus belles plages du monde. Avec sa tour de Pelosa, construite avant 1578, en fond, son camaïeu de turquoise et sa longue étendue de sable blanc, cette plage séduit les vacanciers. "On se croirait aux Caraïbes, l'eau est magnifique", se réjouit une femme au micro de TF1, tandis qu'une autre jubile face au "paysage fabuleux" et à la "mer claire et limpide". Un vrai "paradis", pour un autre touriste qui s'exprime dans le reportage en tête de cet article.

Mais pour arriver dans ce paradis, les règles d'entrée sont désormais drastiques, et ce, afin de protéger son environnement fragile. Pour accéder à la plage, il faut obligatoirement réserver et payer 3,50 euros pour obtenir un bracelet, "valable toute la journée", précise Olivia Sporek, hôtesse à la plage de La Pelosa.