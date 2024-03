EN IMAGES - Un télésiège en pleine tempête, des skieurs secoués dans tous les sens

Des télésièges ont été fortement secoués dans une station de ski des Alpes italiennes. L'incident n'a fait aucune victime, mais les images sont spectaculaires.

Le vent est passé subitement de 30 km/h à 110 km/h et a surpris les skieurs jeudi 28 mars dans les Alpes italiennes. La tempête a surtout provoqué une belle frayeur. Selon une vidéo partagée en ligne, les télésièges de la station de ski de Breuil-Cervinia ont été secoués pendant de longues minutes avant d'être totalement fermés. L'incident n'a provoqué aucun blessé, selon les remontées mécaniques de la station.

"Les derniers passagers atteignaient la station"

Dans un communiqué, elles racontent qu'"après les chutes de neige matinales, de fortes rafales de vent, dépassant les 100 kilomètres par heure, ont affecté la zone de la station de ski de Breuil-Cervinia", alors que "le télésiège avait déjà été fermé au public en raison de l'aggravation soudaine des conditions et les derniers passagers atteignaient la station de montagne". Par chance, "toutes les personnes à bord sont arrivées à destination sans aucune conséquence".

Le compte météo de la Vallée d'Aoste, à l'origine de la diffusion des images, a publié un nouveau message ce vendredi 29 mars sur Instagram, rappelant à chacun de consulter les prévisions météo avant de s'aventurer en montagne : "La vidéo du blizzard à Cervinia a fait le tour des médias sociaux, mais il est également important de sélectionner le message à faire passer avec ce type de contenu. Nous pensons qu'il est important d'aborder les situations de mauvais temps avec prudence et de ne pas s'aventurer en altitude en se disant 'peut-être que les prévisions vont changer'. Ce n'est pas le cas, on peut arriver préparé et éviter des situations dangereuses".