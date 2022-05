Cinq questions sur la remise en cause du droit à l'avortement aux États-Unis

Le document révélé par Politico et qui montre la tentative de certains magistrats pour renverser l'arrêt garantissant le droit à l'avortement a été rédigé par le juge conservateur Samuel Alito. Selon le site d'information, quatre autres juges, également conservateurs, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett, soutiennent cette position et ont voté en sa faveur. Selon Politico, les juges libéraux Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan travaillent à une position en désaccord avec le texte. Le vote final du président de la Cour, John Roberts, reste inconnu.

Les juges de la Cour suprême sont chargés de vérifier la constitutionnalité des lois et doivent arbitrer les conflits les plus sensibles de la société américaine. Leur nomination à vie, initiée par le président des États-Unis, est donc très politique. Leur profil est scruté de près et révèle les positionnements défendus par une administration. Or, la nomination de Neil Gorsuch, de Brett Kavanaugh et d'Amy Coney Barrett lors du mandat de Donald Trump, qui défendait l'abolition du droit à l'avortement, a contribué à faire basculer la Cour suprême, composée de neuf juges, dans le camp conservateur.

La nomination de ces juges ne s'était pas faite sans contestation. Le processus de nomination de Brett Kavanaugh avait ainsi été fragilisée par le témoignage d'une universitaire qui l'accusait d'agression sexuelle. Amy Coney Barrett a quant à elle été choisie et nommée quelques semaines avant la présidentielle 2020 suite au décès de la juge Ruth Bader Ginsburg, qui avait, elle, été une ardente défenseuse du droit à l'avortement.