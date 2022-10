VIDÉO - "J’ai 300 euros dans mon portefeuille" : pourquoi les Autrichiens sont les rois du cash

Depuis quelques mois, le combat pour le cash a même pris une tournure plus politique : certains habitants veulent graver dans la Constitution le droit de payer en liquide sans limites. En Autriche, si une pétition rassemble plus de 100.000 signatures, elle peut être discutée au Parlement. Sabine Hatzl, assistante de direction et Josef Binder, directeur d'une menuiserie, ont donc lancé la leur, face aux risques de voir l'UE limiter les transactions, avec un succès au-delà de leurs attentes. "C'est incroyable, dans toutes les communes du pays, on a signé cette pétition", s'étonne presque Sabine. En quelques semaines, ils ont réuni plus de 500.000 signatures. "C'est important que ce soit inscrit dans la Constitution, sinon nos droits sont limités, réduits au fur et à mesure pour finalement un jour disparaître", s'inquiète Josef.

Et ils ont trouvé un appui de poids à la Banque centrale autrichienne : son gouverneur lui-même est pour. Et pas la peine de lui dire que la limite de 1000 euros imposée en France permet de lutter contre le blanchiment d'argent. "Aujourd'hui, le blanchiment de l'argent ne se fait pas avec le cash. Ça se fait avec d'autres moyens plus compliqués. Cette excuse n'a rien à faire", affirme Robert Holzmann.