"J'ai fui une guerre, et voilà qu'une autre guerre a commencé" : un Afghan réfugié en Ukraine fuit en Pologne les bombes russes

Lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine, il a dû à nouveau tout laisser. Avec sa famille, il a parcouru 1110 kilomètres séparant

Odessa de la frontière polonaise. Les derniers trente kilomètres, ils les ont faits à pied, la route étant complètement bouchée par les voitures. "Quand nous sommes arrivés, il faisait tellement froid, j'ai pris une couverture pour ma fille. Quelques minutes plus tard, elle s'est sentie très très mal et sa mère s'est mise à pleurer". Une ambulance est arrivée et la police des frontières ukrainienne a laissé passer toute la famille.

"On avait de la chance, il y avait plus de 50.000 personnes à la frontière", dit-il. "Tout le monde attendait debout, avec les bébés, les bagages, en attendant chacun son tour. Et voilà que nous, on est passé devant".

Près de 213.000 personnes venant d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis le début de l'invasion russe, ont annoncé dimanche après-midi les garde-frontières polonais. Pour la seule journée de samedi, ils ont recensé 77.300 arrivants, et dimanche jusqu'à 15H00, 53.000 réfugiés supplémentaires.