VIDÉO - "J’ai sauté sur une mine" : le témoignage d’un combattant français blessé en Ukraine

Maxime Bronchain, jeune Français de 32 ans parti combattre contre la Russie, a raconté, ce lundi 12 décembre sur LCI, comment il s'est gravement blessé au pied en sautant sur une mine dans le Donbass, fin novembre. "Pendant une mission de reconnaissance, j'ai été touché par une mine et j'y ai peut-être perdu mon pied, tout dépend le temps que va prendre mon rapatriement", a-t-il témoigné en visioconférence depuis l'Ukraine, ce lundi après-midi, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Un Américain se trouvait à ses côtés au moment où il s'est blessé. "Comme je passais en premier, je suis passé sur une mine et l'Américain derrière moi a voulu me porter secours et lui a sauté une première fois, puis une deuxième. Il est décédé pendant l'évacuation", raconte Maxime Bronchain, qui faisait partie d'une unité de reconnaissance d'une vingtaine de combattants étrangers, dont cinq Français, au sein de la Légion internationale constituée pour épauler les Ukrainiens.